Il ventenne figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso su Instagram una dedica pubblica a Melissa Monti, attrice che ha appena debuttato nel cast della serie televisiva

Da quando l'amore è diventato ufficiale, i due più volte hanno condiviso sui social dediche per i rispettivi compleanni o racconti dei loro viaggi. La scorsa estate, ad esempio, sono stati a Ibiza, come raccontato da alcune Stories pubblicate su Instagram. Melissa, poi, è stata spesso avvistata a cena col fidanzato insieme a papà Francesco Totti e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Ma è anche molto amica di Chanel Totti e avrebbe un ottimo rapporto con lary Blasi. I fan della giovane coppia hanno anche ravvisato una straordinaria somiglianza fra Monti e Blasi quando aveva la sua età: «È uguale all'ex moglie del grande capitano», hanno scritto su Tik Tok dopo una serie di immagini in cui Cristian e Melissa si mostravano insieme.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Melissa Monti debutta nel cast dei Cesaroni, la dedica social di Cristian Totti: «Ti amo»

Notizie correlate

La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordioCristian Totti è il primo fan della fidanzata Melissa Monti, che ha esordito nella nuova stagione de I Cesaroni.

Melissa Monti nei Cesaroni, il messaggio d’amore di Cristian TottiNel cast dei Cesaroni c’è anche lei, Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti che nella serie ambientata alla Garbatella veste i panni di Caterina.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: I Cesaroni, Melissa Monti, la fidanzata di Christian Totti, debutta nel cast e lui le fa una dedica speciali; I Cesaroni, la dedica di Cristian Totti alla fidanzata: il debutto di Melissa Monti nel cast; Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti, nel cast de I Cesaroni.

Melissa Monti debutta nella nuova serie de I Cesaroni, la reazione di Cristian Totti e il corto circuito con ChanelChi è l'attrice e modella Melissa Monti, fidanzata con il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, Cristian, è stata sostenuta anche sui social. Chanel, storica amica, tace ... sport.virgilio.it

Chi è Melissa MontiMelissa Monti cresce tra tv, cinema e moda, affermandosi come attrice e imprenditrice fino a nuovi importanti progetti professionali ... virgilio.it

Melissa Monti debutta nel cast de I Cesaroni e Cristian Totti le fa una dolce dedica - facebook.com facebook