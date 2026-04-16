Crisi idrica | L’acqua ora c’è al lavoro per ridurre perdite e garantirla agli agricoltori

Recentemente, le autorità hanno dichiarato che la disponibilità di acqua è assicurata, mentre si stanno pianificando interventi per ridurre le perdite e migliorare la distribuzione. Un rappresentante politico ha evidenziato che il focus attuale riguarda la sistemazione delle condotte idriche, con l’obiettivo di garantire un apporto più stabile agli agricoltori. Le operazioni sono in corso per affrontare le criticità nel sistema idrico e assicurare un uso più efficiente delle risorse.

CRISI IDRICA, GATTA E SPINA (FDI): L’ACQUA ORA C’È, AL LAVORO PER RIDURRE PERDITE E GARANTIRLA IN TEMPI UTILI AGLI AGRICOLTORI “L’acqua c’è, ma è il momento di operare per riuscire a sistemare strutturalmente le condotte. Il quadro generale sugli invasi restituisce segnali positivi, ma non possiamo ignorare alcune criticità che continuano a incidere pesantemente sull’efficienza complessiva del sistema idrico regionale. In modo particolare, sul collegamento tra la diga di Conza, il fiume Ofanto e la diga di Marana Capacciotti. Si tratta di un’infrastruttura strategica ma oggi caratterizzata da perdite non più accettabili. In alcuni casi, infatti, arriva a destinazione appena la metà dei volumi immessi, con una dispersione che rappresenta uno spreco grave in una fase in cui la risorsa idrica è sempre più preziosa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Crisi idrica: “L’acqua ora c’è, al lavoro per ridurre perdite e garantirla agli agricoltori” Notizie correlate L’Ia può crescere senza prosciugare il pianeta? Dentro la nuova transizione idrica: “Ridurre le perdite per dissetare i data center”Secondo un recente studio l’Intelligenza artificiale potrebbe aumentare di 30 trilioni di litri la domanda annua di acqua. Perdite d’acqua a Reggio Emilia: coinvolte 65 utenze. Tecnici al lavoroReggio Emilia, 9 aprile 2026 – Ancora problemi sulle reti idriche di alcune zone della città. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Emergenza idrica, l'Italia si è capovolta: troppa acqua al Sud, il Nord ne ha poca; Emergenza superata, l’acqua torna (razionata) nei 15 paesi colpiti dalla crisi idrica; Acqua e salute, l’Italia in prima linea con il protocollo Oms-Unece: da Roma il nuovo modello integrato; Crisi idrica, l’allarme del Wwf. Crisi idrica, il sindaco Bongiorno chiede interventi urgenti per il rifacimento della condotta idrica Tre sorgentiSi tratta di una vecchia e fatiscente condotta che solo nel mese di marzo ha registrato cinque guasti certificati, con oltre 50% di perdita d'acqua ... grandangoloagrigento.it Paradosso Sicilia, crisi idrica e invasi pieni: perché la siccità è dietro l'angoloPiogge abbondanti e frequenti hanno restituito all’isola un aspetto quasi dimenticato, con campagne più verdi e invasi in ripresa. Ma le insidie restano ... balarm.it Crisi idrica in Calabria, il Pd attacca la gestione degli invasi: Dai dem critiche alla strategia sull’acqua, serve chiarezza sui fabbisogni estivi e una pianificazione efficaceIl sistema degli invasi calabresi rappresenta un patrimonio costruito nel tempo, anche... facebook