L’intelligenza artificiale potrebbe far aumentare di 30 trilioni di litri la richiesta di acqua ogni anno. Una nuova ricerca mette in luce come i data center, alimentati dall’IA, consumino sempre più risorse idriche. La domanda è: si può far crescere questa tecnologia senza mettere sotto pressione le riserve del pianeta? La risposta potrebbe arrivare riducendo le perdite di acqua, una mossa che potrebbe davvero fare la differenza.

Secondo un recente studio l’Intelligenza artificiale potrebbe aumentare di 30 trilioni di litri la domanda annua di acqua. Nonostante questo, il riutilizzo mirato e gli investimenti nelle infrastrutture digitali potrebbero compensare la domanda e proteggere le comunità. È quanto contenuto nella nuova ricerca di Xylem e Global water intelligence intitolata Watering the new economy: managing the impacts of the Ai revolution. – Notizie.com La rapida espansione globale dell’Intelligenza artificiale è quindi destinata a determinare un aumento del 129% della domanda di acqua lungo tutta la catena entro il 2050. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’Ia può crescere senza prosciugare il pianeta? Dentro la nuova transizione idrica: “Ridurre le perdite per dissetare i data center”

Approfondimenti su Ia Crescita

Elon Musk ha annunciato di aver acquisito xAI per 250 miliardi di dollari.

Oracle ha annunciato che nel tentativo di raccogliere 50 miliardi di dollari con l’intelligenza artificiale, licenzierà 30.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ia Crescita

Argomenti discussi: Competenze, formazione e ricerca per aiutare l’Italia a crescere con l’AI; Consulenti del lavoro: regole e opportunità dell’AI negli studi; L'intelligenza Artificiale non causerà licenziamenti di massa, secondo ADP; Il piano di SpaceX per l’IA del futuro.

Polegato (Geox): Con l’Intelligenza artificiale l’Europa può ritrovare la spintaL’imprenditore della scarpa che respira: Per tenere il passo di Stati Uniti e Cina bisogna investire nell’educazione e sostenere la digitalizzazione delle ... repubblica.it

Quando gli hacker usano l’IAIl nuovo rapporto Check Point mostra come automazione e intelligenza artificiale stiano rivoluzionando le tecniche dei criminali informatici Nel 2025 gli attacchi informatici hanno raggiunto livelli m ... hackerjournal.it

Soluzione Tasse. . ULTIMA CHIAMATA! Vuoi scoprire i segreti per: • Ridurre le tasse • Proteggere il tuo patrimonio • Far crescere la tua azienda nell'era dell'IA I posti stanno finendo! Non perdere l'occasione di partecipare al nuovo Tour di Soluzione Ta facebook