C' è più acqua negli invasi ma una parte si butta | nonostante le piogge l' emergenza idrica non è finita

C’è più acqua negli invasi, ma una parte si getta via: nonostante le piogge, l’emergenza idrica non è finita. Stavolta si è superato il limite all’invaso Scanzano, tra Piana degli Albanesi e Monreale, uno dei quattro che alimentano la rete di Palermo. Nonostante il rialzo dei livelli, infatti, le autorità continuano a scaricare acqua, temendo che il volume troppo elevato possa causare danni alle strutture o all’ambiente circostante, lasciando di fatto invariato il rischio di carenza idrica.

Lo Scanzano, tra Piana degli Albanesi e Monreale, si può riempire solo per metà a causa di problemi strutturali, ma il limite è stato superato dopo le precipitazioni degli ultimi giorni. A PalermoToday il video di un lettore: sversamenti nel torrente a valle. La Regione: "Avviato l'iter per i lavori alla diga". Spiragli sullo stop al razionamento a Palermo Stavolta si è superato il limite. E sarebbe una bella notizia se non fosse un paradosso. L'invaso Scanzano, tra Piana degli Albanesi e Monreale, è uno dei quattro che alimenta la dotazione idrica di Palermo, dopo le ultime piogge ha raggiunto un volume tale da sforare la soglia massima consentita.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La situazione dell’acqua in Puglia mostra segnali di miglioramento rispetto allo scorso anno, anche se il livello di severità rimane elevato.

L’inizio dell’anno mostra un lieve recupero negli invasi, ma la situazione idrica rimane preoccupante per l’agricoltura.

