La crisi attuale, accompagnata dall'ideologia green e dal cosiddetto «mal di Cina», sta influenzando il settore automobilistico europeo. Nonostante un aumento dello 1,7% nelle immatricolazioni, lo stop alle vendite è evidente, mentre la Cina, che fino a poco tempo fa era un acquirente, si sta trasformando in un concorrente diretto. La situazione si inserisce in un quadro segnato dal calo dei prezzi del petrolio e dall'inflazione, fattori che contribuiscono a frenare il mercato.

Il mercato dell’auto in Europa, nel primo trimestre 2026, è il resoconto di una crisi d’identità sistemica che coinvolge domanda, politica industriale e capitale. Mentre l’Italia tenta una timida risalita (+7,6% a marzo, con 185.367 immatricolazioni), il resto del continente (+1,7%) resta frenato da condizioni finanziarie restrittive: tassi elevati che la Bce fatica a ridurre, complice uno choc petrolifero che alimenta un’inflazione ancora persistente e comprime i redditi reali. In questo contesto, la domanda effettiva si contrae e il pricing power si deteriora. La realtà è che l’ideologia politica in Europa ha preteso di ignorare le leggi della domanda: le aziende «vulnerabili», quelle che hanno puntato tutto su una transizione elettrica forzata, si ritrovano oggi con piazzali pieni e margini a picco.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crisi, ideologia green e «mal di Cina» fanno inchiodare il comparto auto

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