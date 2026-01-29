Gruppo Sapir | L’arrivo di auto dalla Cina al Porto non conosce crisi

L’arrivo di auto dalla Cina al porto di Ravenna non si ferma. Nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo, sono in programma almeno 5.000 vetture, secondo Riccardo Sabadini, presidente del Gruppo Sapir. Per gestire questa mole di traffico, l’azienda ha deciso di ampliare il terminal alla penisola Trattaroli, che sarà pronto entro aprile 2026.

L’arrivo delle auto dalla Cina al porto di Ravenna non conosce crisi. "Tra i prossimi mesi di febbraio e marzo – anticipa Riccardo Sabadini, presidente del Gruppo Sapir – ne sono previste ben 5mila, ecco la ragione che ci ha indotti a procedere all’ ampliamento del terminal alla penisola Trattaroli pronto da aprile 2026. Avremo ulteriori 1.500 posti, che portano a 6mila la capacità totale". Le operazioni sono curate da Asia-Altmann Sapir Intermodal Automotive, società nata nel 2023 per gestire i flussi tra Asia ed Europa. Da settembre 2025, quando è arrivata la prima nave, a gennaio 2026 sono state scaricate 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Sapir: "L’arrivo di auto dalla Cina al Porto non conosce crisi" Approfondimenti su Ravenna Port Traffico di armi al porto, Staloni (Avs): "Sapir faccia la sua parte, con regole chiare e controlli" Dalla crisi dell’auto all’economia di guerra: dalla Francia all’Italia, così l’Europa riconverte l’industria civile in militare L’industria automobilistica europea sta affrontando una fase di profonda trasformazione, complicata da una diminuzione delle vendite e da una crisi di lungo periodo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ravenna Port Argomenti discussi: Gruppo Sapir: L’arrivo di auto dalla Cina al Porto non conosce crisi; Ultimi giorni per iscriversi ai due master ravennati di impresa, economia e porto. Gruppo Sapir. . Eccellenza operativa al servizio del territorio In vista della stagione estiva e dell’intensificarsi dei collegamenti, la manutenzione dei traghetti Azzurro e Baleno, rispettivamente da 160 e 140 tonnellate, è una priorità per la mobilità locale; so - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.