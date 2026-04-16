Durante una conferenza stampa a Milano, il vicepremier ha indicato la necessità di bloccare immediatamente le tariffe energetiche ai livelli di febbraio 2026, proponendo una misura di contrasto alla crisi energetica. La proposta è stata annunciata come parte di una strategia più ampia per affrontare le difficoltà del settore energetico. Nessun dettaglio su eventuali modalità di attuazione o risposte ufficiali da parte di altri protagonisti del settore.

Durante la conferenza stampa in via Bellerio a Milano, il vicepremier Matteo Salvini ha proposto una strategia anticrisi energetica. Come Lega, ha dichiarato, stanno lavorando per ottenere dall’Europa la possibilità di uscire dai vincoli di bilancio imposti da Bruxelles. Secondo Salvini: “In questo momento sono insensati, insopportabili e insostenibili con due guerre in corso”. Commentando la bozza Ue sugli aiuti di Stato per coprire gli aumenti dei prezzi, ha dichiarato che non basta. Su questo punto di vista ha inoltre sottolineato che il ministero dell’Economia è in missione a Washington. L’obiettivo a cui si sta lavorando è bloccare le bollette e il costo di benzina a quello che era il periodo pre-guerra in Iran, quindi tornare ai prezzi di febbraio 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi energetica, Salvini: “Bloccare subito le bollette ai prezzi di febbraio 2026”

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