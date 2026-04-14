Bollette 2026 | il piano per bloccare i prezzi e sfidare l’Europa

Il vicepremier ha annunciato una proposta per il 2026 che prevede di mantenere i costi di luce e gas ai livelli precedenti allo scoppio del conflitto in Iran. L’obiettivo è mettere in atto una misura di tutela economica per le bollette, con l’intento di contrastare le politiche europee in materia. La proposta viene presentata come un’azione di protezione per i consumatori e per il settore energetico.

Il vicepremier Salvini ha prospettato stamattina una misura di protezione economica per il 2026, puntando a bloccare i costi delle bollette di luce e gas ai livelli registrati prima del conflitto in Iran. L’iniziativa, discussa con il ministro Giorgetti, mira a dare sollievo a milioni di cittadini italiani colpiti dalle complicazioni economiche derivanti dall’attuale scenario internazionale. Protezione dei redditi e autonomia decisionale verso Bruxelles. La strategia del governo si muove su un binario di difesa del potere d’acquisto nazionale. Secondo quanto espresso da Salvini, l’obiettivo è stabilizzare i prezzi dell’energia per tutto il prossimo anno, evitando che le oscillazioni causate dal conflitto in Iran gravino ulteriormente sulle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bollette 2026: il piano per bloccare i prezzi e sfidare l’Europa Ue, Von Der Leyen presenta il piano emergenza anti-rincari: le opzioni per ridurre i prezzi di gas e bolletteLa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha illustrato, in una lettere inviata ai Ventisette, il piano d'emergenza Ue per... Vacanze 2026: l’astuzia di marzo per bloccare i prezzi bassiPianificare i viaggi nei primi mesi dell’anno, specialmente a marzo, permette di bloccare tariffe competitive prima del rincaro stagionale. 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Crisi in Medioriente, mazzata sulle famiglie: fino a 950 euro in più per mutui e bollette x.com "Blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas al pre-guerra in Iran per tutto il 2026" - facebook.com facebook