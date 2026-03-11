Giorgia Meloni | Crisi in Medio Oriente tra le più complesse ma il governo non è complice di decisioni altrui

Il governo italiano si prepara a presentare al parlamento una relazione sulla crisi in Medio Oriente, descrivendola come una delle più complesse degli ultimi decenni. La responsabile dell'esecutivo ha dichiarato che il governo non è coinvolto in decisioni di altri e che intende confrontarsi con le forze politiche per definire come affrontare la situazione. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane.

Articolo in aggiornamento Voglio "relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. "Serve spirito costruttivo, compattiamoci attorno agli interessi nazionali", ha detto la premier. Specificando qual è la posizione italiana: "Qui non c'è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

