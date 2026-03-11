Medio Oriente Meloni al Parlamento | Crisi tra le più complesse il governo non è complice di decisioni altrui

La premier ha parlato in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente, evidenziando che si tratta di una delle situazioni più complesse degli ultimi tempi. Ha ribadito che il governo italiano non è coinvolto in decisioni di altri paesi e ha descritto il contesto come delicato e difficile da gestire. Le sue parole si sono concentrate sulla posizione dell’Italia senza entrare in dettagli sulle azioni intraprese o sui commenti di altri attori internazionali.

Le parole della premier. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito in Parlamento sulla linea del governo riguardo alla crisi in Medio Oriente, scoppiata dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Durante l'intervento al Senato ha ribadito che l'esecutivo è disponibile al confronto con le Camere, definendo il conflitto "una delle crisi più complesse della storia recente" e sottolineando la necessità di affrontarlo con responsabilità, lucidità e rapidità nelle decisioni. Rispondendo alle critiche delle opposizioni, Meloni ha respinto l'idea che il governo sia complice delle decisioni di altri Paesi o isolato in Europa, negando anche che l'esecutivo sia responsabile delle possibili ricadute economiche della crisi su cittadini e imprese.