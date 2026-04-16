Crisi energetica e caro gasolio Confindustria Catania | A rischio la sopravvivenza delle imprese

La crisi energetica e l’aumento dei costi del gasolio stanno mettendo in difficoltà molte imprese locali. Confindustria Catania ha segnalato che la sopravvivenza di alcune aziende è a rischio a causa di queste difficoltà. La situazione viene descritta come una vera e propria tempesta che potrebbe avere conseguenze concrete sul tessuto imprenditoriale della zona.

Una tempesta perfetta che rischia di spazzare via una parte significativa delle imprese del territorio. È così che Confindustria Catania esprime profonda preoccupazione per una crisi energetica che, insieme all’aumento del prezzo dei carburanti, sta erodendo i margini operativi delle imprese.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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