I democratici della Camera hanno depositato cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa, accusandolo di abuso di potere e crimini di guerra. La richiesta arriva in seguito a un'indagine che ha portato a queste accuse ufficiali. La decisione di procedere con l'impeachment rappresenta un passaggio importante nel dibattito politico attorno alla figura del segretario e alle sue responsabilità. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le forze politiche.

I democratici della Camera presentano cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, accusandolo tra l'altro di abuso di potere e crimini di guerra. La notizia è stata anticipata dal sito Axios, che ricorda come si tratti di una misura simbolica, che verrà bloccata dalla maggioranza repubblicana al Congresso, ma che dimostra comunque come i democratici, a sette mesi dalle elezioni di midterm, abbiano individuato Hegseth come principale obiettivo all'interno dell'amministrazione Trump e i conflitti portati avanti dal presidente americano come uno dei temi che potrebbero insidiare i numeri del Gop quando gli americani torneranno alle urne fra sette mesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Crimini di guerra". I Dem contro Hegseth: chiesto l'impeachment

US Rep Shri Thanedar Announces Impeachment Articles Against 'War Criminal' Pete Hegseth

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