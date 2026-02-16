Messina AICS | tra campionati giovanili e torneo regionale scommessa sul futuro del calcio locale

L’AICS di Messina organizza campionati giovanili e un torneo regionale, puntando a rilanciare il calcio tra i più giovani della città. La scelta nasce dalla volontà di coinvolgere i ragazzi e riscoprire il valore dello sport locale. Nei prossimi mesi, diversi giovani calciatori avranno l’opportunità di mettersi alla prova e crescere nel movimento sportivo.

Calcio Giovanile a Messina: L’AICS Scommette sul Futuro tra Campionati e Eventi Regionali. Il calcio giovanile messinese è in fermento. L’AICS Messina, guidata dal presidente Pierangelo Margareci, sta vivendo una fase cruciale della stagione con il proseguimento dei campionati provinciali e l’organizzazione di importanti eventi regionali previsti tra aprile e maggio. L’obiettivo è chiaro: promuovere lo sport e offrire ai giovani atleti un’opportunità di crescita, nonostante le sfide poste dalle condizioni meteorologiche avverse di questo inverno. Il Campionato Provinciale: Tra Calcio a 6 e Passaggio al Calcio a 11.🔗 Leggi su Ameve.eu Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile dell'AICS Messina L’AICS Messina ha dato il via alla stagione di calcio giovanile, dopo aver completato le prime giornate del campionato provinciale di calcio a 6. Calcio, Cervia si candida a sede delle finali nazionali dei campionati giovanili 2026 Il Comune di Cervia ha presentato la candidatura per ospitare le finali nazionali dei Campionati giovanili 2026 della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile dell'AICS MessinaSiamo nella fase clou dell’annata sportiva con tanti appuntamenti da vivere intensamente fino all’ultimo gol, dichiara il presidente dell’AICS Messina Pierangelo Margareci ... today.it Finali dei Campionati Aics. Previste mille presenze in cittàIl territorio di Cervia è pronto anche quest’anno ad accogliere Verde Azzurro, la manifestazione organizzata da AiCS Associazione italiana Cultura Sport, Ente di promozione sportiva che vanta in ... ilrestodelcarlino.it 09/02/2026 / AICS CAMPIONATO PROVINCIALE ESORDIENTI / MESSINA SUD-SPORTING CLUB .....PEPPE GOOOOLLLL - facebook.com facebook