Crans-Montana salgono a quattro gli indagati per il rogo

Quattro persone sono ora sotto indagine per l’incendio di Crans-Montana. Oltre ai proprietari del locale, anche due funzionari comunali sono finiti nel mirino delle indagini. La procura ha deciso di approfondire le responsabilità di chi si occupò delle concessioni urbanistiche, mentre ancora si cerca di capire come si sia sviluppato l’incendio.

Sale a quattro il numero degli indagati per l’incendio di Crans-Montana. Oltre ai proprietari del locale, sono coinvolti due funzionari comunali che si occuparono delle concessioni urbanistiche. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans Montana, salgono a 4 gli indagati per il rogo: nell’inchiesta anche l’attuale responsabile comunale della sicurezza A Crans-Montana sono saliti a quattro gli indagati per il rogo che ha devastato il Constellation a Capodanno. Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per l'incendio al Constellation Quattro persone sono ora nel mirino delle indagini per l’incendio che ha colpito il Constellation a Capodanno. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comune; La Svizzera adesso collabora. Squadre investigative comuni per il rogo di Crans-Montana; Crans-Montana, il contrattacco dei Moretti: Contro di noi accuse e video fake. La vendetta non è giustizia; Parla Eleonora Palmieri dopo l’inferno di Crans-Montana: Ho visto il fuoco risalire le scale, di notte ho ancora paura. Strage Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati: c’è anche il responsabile della sicurezza del ComuneLa tragedia del bar Le Constellation, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, continua a scuotere l'opinione pubblica e a generare ... thesocialpost.it Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per il rogo di Capodanno: sotto inchiesta anche il capo della sicurezza comunaleRogo di Capodanno a Crans-Montana: salgono a quattro gli indagati per l’incendio al Le Constellation. Nel mirino anche i controlli del Comune e la sicurezza pubblica. msn.com L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Salgono a quattro gli indagati. Ai coniugi Moretti si aggiungono due addetti alla sicurezza del comune, saranno interrogati la prossima settimana dalla procura elvetica. Oggi ascoltata una testimone. - facebook.com facebook Le sciatrici della nazionale italiana hanno reso omaggio alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. In occasione delle gare di Coppa del Mondo che si svolgono nella località svizzera, le atlete azzurre si sono riunite per un minuto di silenzio in m x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.