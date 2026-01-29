Quattro persone sono ora nel mirino delle indagini per l’incendio che ha colpito il Constellation a Capodanno. Oltre ai coniugi Jacques e Jessica Moretti e a un ex funzionario del Comune, altri sospetti sono stati iscritti nel registro degli indagati. La procura non ha ancora reso noti i dettagli, ma il caso si fa sempre più complicato.

Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, l’ inchiesta sull’incendio di Capodanno al Constellation si allarga ancora. Tra gli indagati figura infatti anche l’attuale responsabile comunale della sicurezza pubblica. Nel rogo sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Secondo quanto riportano alcuni media francofoni, il dirigente sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per l'incendio al Constellation

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, sono sotto indagine per i fatti avvenuti nella notte di Capodanno, quando il locale è stato coinvolto in un incendio.

Jacques e Jessica Moretti, gestori di Le Constellation a Crans-Montana, sono stati iscritti nel registro degli indagati con accuse di omicidio, lesioni personali e incendio colposo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Crans Montana, l'ambasciatore in Svizzera: Incendio causato da un petardo

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: La Svizzera adesso collabora. Squadre investigative comuni per il rogo di Crans-Montana; Zelensky adesso vacci piano, l'attacco al jet di Merz e Trump: quindi, oggi...; Pensioni, Cgil smentita dai numeri: ora il sistema è più solido; Milano-Cortina, il piano degli antagonisti per disturbare l'inaugurazione a San Siro.

Crans-Montana: Come stanno i feriti a livello fisico e psicologico?Scopri le ultime notizie sui feriti di Crans-Montana: le loro condizioni e i percorsi di riabilitazione post-incendio. microbiologiaitalia.it

Crans-Montana, salgono a quattro le vittime italiane identificateChiara Costanzo, 16 anni, si aggiunge a Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. Restano due i connazionali ancora da riconoscere. Dopo Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille ... lettera43.it

Constellation, ma non solo: a Crans-Montana i mancati controlli nei locali pubblici erano una triste consuetudine x.com

La Federazione italiana sport invernali ha reso omaggio ai feriti e alle giovani vittime di Crans-Montana. Le azzurre dello sci alpino, capitanate da Sofia Goggia, hanno deposto un mazzo di fiori davanti al bar “Le Constellation” e lasciato un gagliardetto della F - facebook.com facebook