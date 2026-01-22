Cineteca Milano gli Indiana Jones della settima arte fra restauri titanici e tesori da salvare più antica d’Italia

La Cineteca di Milano custodisce una delle più antiche collezioni cinematografiche d’Italia, con oltre 40.000 titoli. Tra restauri accurati e opere da preservare, il suo patrimonio racconta i primi trent’anni di storia del cinema. In questa sede, si intrecciano passione, conservazione e tutela, offrendo uno sguardo approfondito sulle radici e l’evoluzione della settima arte.

Milano, 22 gennaio 2026 – Diecimila titoli, degli oltre 40mila conservati qui, raccontano i primi 30 anni di cinema. Molte sono copie uniche al mondo. Il viaggio nel cuore di Cineteca Milano, la più antica cineteca italiana, parte dai laboratori di viale Fulvio Testi, nella ex Manifattura Tabacchi. Si restaurano pellicole antiche, si lavora sul cinema modern o: dal 2015 al 2025 sono una cinquantina i film restaurati, centinaia le digitalizzazioni e, una volta concluso il “salvataggio“, comincia tutta la parte di valorizzazione e diffusione, dai festival alle mostre, fino alle scuole, per arrivare all’obiettivo: consegnare questi tesori ai posteri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

