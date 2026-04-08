Il regime iraniano sembra aver consolidato il suo potere, secondo le ultime notizie. Nonostante gli sforzi di Israele e degli Stati Uniti per cambiare la situazione, le loro previsioni si sono rivelate errate. Le autorità di Teheran continuano a mantenere il controllo sulla regione, nonostante le tensioni e le operazioni condotte dai due paesi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza segnali di un immediato cambiamento.

Israele e Stati Uniti volevano rovesciarlo, ma hanno sbagliato a prevedere che cosa sarebbe successo nello stretto di Hormuz Quando a febbraio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è andato a Washington per presentare al presidente americano Donald Trump un piano per attaccare l’Iran e rovesciare il regime, una delle premesse era questa: l’Iran non sarebbe riuscito a bloccare lo stretto di Hormuz. L’idea era che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro la catena di comando iraniana sarebbero stati così intensi e rapidi da impedire ai militari iraniani di organizzare una risposta efficace. Il regime iraniano è riuscito a... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il regime iraniano ha vinto la guerra, per ora

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Operazione regime change: Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iranianoIl controllo dell’informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione...

Gli USA stanno vincendo la Guerra contro l'Iran

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Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati UnitiE soprattutto cosa non c'è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano ... ilpost.it

Quando una guerra finisce - o viene sospesa - così, tutti possono cantare vittoria. I due contendenti: l'Iran ha resistito, grazie all' "arma segreta" di Hormuz. Usa e Israele hanno tagliato o limato gli artigli del regime iraniano. L'economia globale respira, il prezzo - facebook.com facebook

Sostenitori del regime iraniano in piazza Enghelab, a Teheran, dopo l’annuncio del cessate il fuoco di due settimane (AP Photo/Vahid Salemi) x.com