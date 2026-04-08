Il regime iraniano ha vinto la guerra per ora

Da ilpost.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regime iraniano sembra aver consolidato il suo potere, secondo le ultime notizie. Nonostante gli sforzi di Israele e degli Stati Uniti per cambiare la situazione, le loro previsioni si sono rivelate errate. Le autorità di Teheran continuano a mantenere il controllo sulla regione, nonostante le tensioni e le operazioni condotte dai due paesi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, senza segnali di un immediato cambiamento.

Israele e Stati Uniti volevano rovesciarlo, ma hanno sbagliato a prevedere che cosa sarebbe successo nello stretto di Hormuz Quando a febbraio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è andato a Washington per presentare al presidente americano Donald Trump un piano per attaccare l’Iran e rovesciare il regime, una delle premesse era questa: l’Iran non sarebbe riuscito a bloccare lo stretto di Hormuz. L’idea era che gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro la catena di comando iraniana sarebbero stati così intensi e rapidi da impedire ai militari iraniani di organizzare una risposta efficace. Il regime iraniano è riuscito a... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli USA stanno vincendo la Guerra contro l'Iran

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