iran la guerra per cambiare il regime rischia di produrre qualcosa di peggio

Dopo l’avvio dei raid sul territorio iraniano, si sono verificati incontri tra emissari del ministero dell’Intelligence di Teheran e rappresentanti di un Paese terzo, con l’obiettivo di stabilire un contatto indiretto con la CIA. Questa informazione è stata riportata dal New York Times, che ha reso noto il tentativo di dialogo tra le parti coinvolte.

Se la leadership politica e religiosa continua a essere annientata, i Pasdaran consolideranno il loro potere. E l’Occidente si troverà di fronte un interlocutore più opaco e imprevedibile. L’analisi. Il giorno dopo l’inizio dei raid sul suolo iraniano, come rivelato dal New York Times, emissari del ministero dell’Intelligence di Teheran avevano cercato un contatto indiretto con la CIA, passando attraverso i servizi di un Paese terzo. Un segnale di disponibilità a discutere una via d’uscita dal conflitto. Apertura poi ritrattata il 5 marzo. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha infatti chiarito a NBC News che l’Iran non ha... 🔗 Leggi su Lettera43.it

Navi Usa verso l’Iran, gli uomini di Trump in Israele. Ora il regime teme il peggio: «Khamenei s’è rifugiato in un bunker»L’Ayatollah Ali Khamenei si è spostato in un bunker speciale sotto terra, a Teheran, mossa precauzionale in vista di un possibile attacco americano...

Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regimeGli Stati Uniti sono determinati nel proseguire la guerra all’Iran, nonostante l’operazione comporti molti più rischi strategici che vantaggi tattici.

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Guerra in Iran, rincari anche per il gasolio per la pescaPer il gasolio per la pesca, dall' inizio della guerra in iran rialzi a doppia cifra: piu' 40 per cento in Veneto, piu' 35 a Livorno, quotazioni superiori all' euro al litro anche a Genova. rainews.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it

Il vice ministro degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha reagito con ironia al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che in un'intervista a Axios ha affermato di voler essere coinvolto nella scelta della prossima Guida Suprema dell'Iran. "Qualcuno che non - facebook.com facebook

#Iran, #Schnabel ( #Bce): balzo #energia aumenta incertezza su inflazione x.com