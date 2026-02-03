Dazi sanzioni diplomazia | cosa c’è dietro l’escalation commerciale tra Usa e Corea del Sud

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud sono di nuovo al centro di una tensione diplomatica. Le discussioni sui dazi e le sanzioni hanno riacceso le polemiche tra i due paesi, che si accusano a vicenda di pratiche commerciali scorrette. La situazione si fa più complicata, e le parole tra i due governi si fanno sempre più dure. La crisi rischia di allargarsi, coinvolgendo anche l’Indo-Pacifico e complicando gli equilibri già fragili nella regione.

Nuova bufera diplomatica in arrivo per gli Stati Uniti. Nuvoloni neri carichi di pioggia si stanno infatti addensando sopra la Corea del Sud: non proprio un Paese qualsiasi per Washington, ma uno dei suoi due alfieri principali nell'Indo-Pacifico assieme al Giappone. È successo, pochi giorni fa, che Donald Trump ha minacciato di aumentare i dazi sulle importazioni Made in Korea dal 15% al 25%, dopo aver accusato la Corea del Sud di "non rispettare" l'accordo commerciale raggiunto nel 2025. Il motivo di tanta rabbia? Ritardi nella ratifica legislativa da parte del parlamento sudcoreano dell'intesa che avrebbe dovuto porre fine a ogni frizione lungo l'asse Washington-Seoul.

