Addio a Gianni Barboni l' Aretino piange la scomparsa prematura

Cortona si trova a perdere una figura nota della sua comunità con la scomparsa di un imprenditore locale di 50 anni. Figlio di albergatori, era molto conosciuto nella cittadina e si è spento questa mattina, 15 aprile. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che lo ricordano con affetto. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il tessuto sociale e imprenditoriale della zona.

Cortona piange la scomparsa di Gianni Barboni. Si è spento quest'oggi, 15 aprile, all'età di 50 anni l’imprenditore cortonese figlio di albergatori e volto notissimo della cittadina. A strapparlo all'affetto di amici e familiari una malattia feroce quanto repentina.Per anni ha gestito insieme a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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