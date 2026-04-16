La Corte dei Conti della Campania ha sollevato una questione di costituzionalità riguardo alla legge nota come

Tempo di lettura: 2 minuti Ricorso alla Consulta contro la presunta “ Salvaconsiglieri della Campania”. La Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti, come informa una nota, ha infatti ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Pubblica Amministrazione. Ovvero la norma statale “con la quale nel 2025 sono stati fatti salvi gli effetti della legge regionale n. 22021, che aveva autorizzato la corresponsione, da parte della Regione, di trattamenti economici accessori agli uffici di staff degli organi politici in contrasto con la riserva di legge statale”. La decisione è scaturita all’esito dell’udienza di oggi, nell’ambito dei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali per gli anni 2023 e 2024.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corte dei Conti Campania, sollevata questione di costituzionalità per la “Salva consiglieri”

Notizie correlate

Corte dei conti, norma “Salva Campania” può finire alla Consulta: decisione tra un meseTempo di lettura: 2 minutiPotrebbe presto finire alla Consulta la presunta norma “Salva Campania”, emersa a valle di un’indagine della Corte dei...

Caos Municipalità, la Corte dei conti spaventa tutti. Consiglieri occupano il ComuneAgli eletti viene chiesto di restituire parte dei gettoni di presenza nelle commissioni per presunte violazioni del regolamento.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Irpiniambiente. Corte dei Conti ai sindaci: prudenza; Prefettura Avellino, esperti e amministratori a confronto sulla responsabilità amministrativa; Gestione dei Rifiuti nel caos ad Avellino: sindacato contro l’Ato che attacca la Provincia; Ugl: Considerazioni della Corte dei Conti su acquisizione quote Irpiniambiente.

Presidente Corte dei Conti Campania, 'efficienza istituzioni è un problema'Nel 2026 l'attuazione del PNRR continuerà a sostenere investimenti in infrastrutture, innovazione e filiere produttive, rafforzando la capacità del Mezzogiorno di attrarre capitali pubblici e privati ... ansa.it

Sanità, Corte dei Conti: 70 milioni di euro in Campania per abbattere le liste d'attesaI numeri complessivi, soprattutto in riferimento alle regioni in piano di rientro come la Campania, fotografano ancora dei problemi strutturali e una disuguaglianza nord-sud in tema di sanità, ma ... rainews.it

Piove sul bagnato alla vigilia del match in Campania. Aquilani deve fare i conti con un'infermeria affollata e la squalifica di Pontisso, ma ritrova Brighenti al centro della difesa. facebook