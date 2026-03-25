Caos Municipalità la Corte dei conti spaventa tutti Consiglieri occupano il Comune

Questa mattina, nel Comune di Napoli, circa quaranta consiglieri municipali hanno occupato una sala del Consiglio Comunale in segno di protesta. L’azione è stata una risposta alle recenti indagini della Corte dei conti che coinvolgono la gestione amministrativa della città. L’episodio ha provocato disordini e interruzioni nelle attività istituzionali, attirando l’attenzione sulla situazione di tensione tra le forze politiche e le autorità giudiziarie.

Agli eletti viene chiesto di restituire parte dei gettoni di presenza nelle commissioni per presunte violazioni del regolamento. Il Movimento 5 Stelle diserta la mobilitazione Consiglieri municipali che occupano una sala del Consiglio Comunale di Napoli. Caos in via Verdi, questa mattina, 25 marzo, quando una quarantina di eletti nei parlamentini della città hanno messo in atto una forma di protesta contro la tempesta scatenata da un'indagine della Corte dei conti che potrebbe portare alla restituzione di parte dei gettoni di presenza nelle commissioni, cioè a soldi già percepiti. La Corte ha individuato, nelle Municipalità, un doppio problema procedimentale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Caos Municipalità, la Corte dei conti spaventa tutti. Consiglieri occupano il Comune Articoli correlati Leggi anche: Caos gettoni Municipalità, mercoledì presidenti e consiglieri vedranno Manfredi al Comune Dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità, la nota del Comune: "Atto nullo"Precisazioni sulle dimissioni dei consiglieri della VII Municipalità, che comprende Miano, Secondigliano, S. Contenuti e approfondimenti su Caos Municipalità Discussioni sull' argomento Municipalità nel caos, si rischia la restituzione dei gettoni di presenza; Boato e Martini: Senza le municipalità, la città è persa; Inchiesta gettoni alle Municipalità di Napoli, i consiglieri rischiano di dover restituire i soldi: lunedì vertice in Comune; Caduta in un parco giochi, Comune e gestore responsabili. Il caso della pavimentazione danneggiata. Napoli, caos in consiglio comunale: sospesa la seduta, consiglieri municipali in protestaCaos in consiglio comunale. La seduta dell’assise cittadina è stata sospesa per la protesta di un gruppo di una cinquantina di ... msn.com Francesco Emilio Borrelli. . Il consigliere della Municipalità 1 Lorenzo Pascucci sulla spiaggia di Riva Fiorita ripulita dai rifiuti - facebook.com facebook Caos in Comune: attivisti MuBasta forzano il cordone di sicurezza | VIDEO x.com