Corte dei conti norma Salva Campania può finire alla Consulta | decisione tra un mese

La Corte dei conti ha avviato un procedimento che riguarda la presunta norma “Salva Campania”, emersa durante un’indagine sui compensi dirigenziali ai portaborse. La questione potrebbe essere sottoposta alla Corte costituzionale tra circa un mese, dopo aver coinvolto un processo che coinvolge 13 persone tra funzionari regionali e politici. La decisione finale sarà presa entro questa tempistica.

Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbe presto finire alla Consulta la presunta norma “Salva Campania”, emersa a valle di un’indagine della Corte dei conti sui compensi (di caratura dirigenziale) ai portaborse, e sfociata nel processo a 13 persone tra funzionari regionali e politici. Nel mirino c’è il decreto-legge 14 marzo 2025 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni). Lo spartiacque sarà il prossimo 16 aprile, all’udienza per la prosecuzione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione (esercizio 2023 e 2024). Quel giorno la sezione controllo della Corte dei conti della Campania deciderà se sollevare questione di costituzionalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corte dei conti, norma “Salva Campania” può finire alla Consulta: decisione tra un mese Articoli correlati Leggi anche: Corte dei Conti, oltre 1.000 Comuni tra dissesti e riequilibri. Maggiori criticità in Sicilia, Calabria e Campania Campania, il’ j’accuse’ della Corte dei ContiNapoli, 6 marzo 2026 – Un duro atto di accusa contro le istituzioni pubbliche del Sud, Campania in testa.