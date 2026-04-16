Corriere dello Sport | Napoli gol cercasi | tanti marcatori ma pochi bomber Conte aspetta il salto

Nel Napoli, diversi giocatori hanno segnato durante la stagione, ma il numero di reti complessive non è elevato. L'allenatore aspetta un miglioramento nella capacità realizzativa della squadra, sperando in un salto di qualità. La squadra ha avuto diversi marcatori, ma manca un attaccante con un rendimento da vero bomber. La ricerca di nuovi gol continua, mentre i risultati in attacco restano sotto le aspettative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Segnano in tanti, ma non abbastanza. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si ritrova con diciannove marcatori diversi ma soltanto quarto nella classifica dei gol fatti in Serie A con 48 reti, alle spalle di Inter, Como e Juve. Un dato che fotografa una squadra prolifica nella distribuzione delle marcature, ma meno incisiva quando si tratta di continuità sotto porta, come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. A pesare sono stati soprattutto gli infortuni e le assenze nei momenti migliori della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, gol cercasi: tanti marcatori ma pochi bomber, Conte aspetta il salto” Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Antonio Conte si ferma, ma il Napoli no” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con Conte” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pagelle Napoli-Milan: Politano da applausi, Nkunku rimandato. Tutti i voti; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è cruciale. Corriere dello Sport: Napoli, gol cercasi: tanti marcatori ma pochi bomber, Conte aspetta il saltoNAPOLI – Segnano in tanti, ma non abbastanza. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si ritrova con diciannove marcatori diversi ma soltanto quarto nella classifica dei gol ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, Conte a Poggioreale: Non mollare mai, il fallimento si attraversaNAPOLI – Dentro Poggioreale, per un pomeriggio, il calcio resta sullo sfondo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte entra con il suo metodo prima ancora che con il s ... napolipiu.com Corriere della Sera. . L'allenamento cancellato su un campo prenotato dalle 12 alle 14 aveva già fatto venire il dubbio: a risolverlo ci ha pensato direttamente Carlos Alcaraz, che domani non scenderà in campo contro Tomas Machac in quello che sarebbe stat - facebook.com facebook Due interviste interessanti da leggere oggi sul @Corriere. La prima: @elvira_serra in dialogo con Christian Greco, meraviglioso direttore del meraviglioso Egizio di Torino. La seconda: Luciano Floridi spiega i rischi dell’uso dell’Ai in medicina. E non tutto e’ or x.com