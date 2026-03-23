Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte si ferma, ma il Napoli no. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di pausa concessi in seguito alla vittoria contro il Cagliari, il tecnico azzurro non sarà presente a Castel Volturno. Una scelta già vista in passato, sottolineata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che rientra nella gestione programmata delle soste per gli impegni internazionali. Conte approfitterà della pausa per ricaricare le energie, trascorrendo qualche giorno in famiglia, mentre la squadra sarà affidata al suo vice Cristian Stellini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Antonio Conte si ferma, ma il Napoli no”

Articoli correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay non si ferma mai: stakanovista azzurro e arma totale di Conte”

Corriere dello Sport: “Napoli si ferma sul più bello: Conte tra Var, rimpianti e sfida all’Inter”"> Il Napoli si ferma dopo quattro vittorie consecutive e, soprattutto, dopo quattro prestazioni di altissimo livello.

L'esultanza di Antonio Conte dopo Napoli-Genoa.

Una raccolta di contenuti su Antonio Conte

Temi più discussi: Napoli più giovane e acquisti mirati: l’incontro tra Conte, De Laurentiis e Manna è in agenda; Conte apre alla permanenza a Napoli, può eguagliare un illustre predecessore – CdS; CDS – CONTE STUDIA LA SORPRESA: TRIDENTE OFFENSIVO INEDITO PER CAGLIARI-NAPOLI; Conte sfida il Milan e l'Inter: Vincendo metti pressione, nessuno ci deve impedire di...

Corriere dello Sport: De Bruyne-Napoli, futuro già scrittoKevin De Bruyne continuerà al Napoli anche nella prossima stagione. Il Corriere dello Sport conferma: contratto valido e nessun dubbio sulla permanenza. mondonapoli.it

Corriere dello Sport: Napoli, Conte si affida ai Premier: De Bruyne torna dal 1’ per la sfida di CagliariIl Napoli va a Cagliari con un’anima sempre più internazionale e con una chiara impronta britannica nel cuore del gioco. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto ... napolipiu.com

La presenza di Antonio Conte a Napoli - Genoa Primavera non è passata inosservata. La Primavera del Napoli, in questo momento, sta vivendo un periodo delicato e si trova a lottare per mantenere la permanenza in prima, categoria guadagnata lo scorso an facebook

Il Napoli momentaneamente a -6 non può sicuramente lasciare indifferente l'Inter Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Cristian Chivu ha "risposto" alle parole di Antonio Conte rilasciate al termine di Cagliari-Napoli #SSCNapoli #Inter #Chivu #Conte x.com