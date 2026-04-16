Corriere dello Sport | Napoli Conte a Poggioreale | Non mollare mai il fallimento si attraversa

Un pomeriggio a Poggioreale, nel carcere di Napoli, ha visto la visita di un ex allenatore di calcio che ha parlato con alcuni detenuti. Durante l’incontro, ha detto loro di non mollare mai e di affrontare il fallimento con determinazione. La visita ha attirato l’attenzione dei media, mentre il calcio è passato in secondo piano. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sul contesto dell’iniziativa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Dentro Poggioreale, per un pomeriggio, il calcio resta sullo sfondo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte entra con il suo metodo prima ancora che con il suo ruolo di allenatore. Nessuna lavagna tattica, nessun campo: solo parole, esempi e vissuto. L’incontro con i detenuti, nell’ambito della rassegna “Pensieri di libertà” dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, si trasforma così in una lezione che va ben oltre lo sport, come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: Napoli, Conte a Poggioreale: “Non mollare mai, il fallimento si attraversa” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay non si ferma mai: stakanovista azzurro e arma totale di Conte” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Antonio Conte si ferma, ma il Napoli no” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pagelle Napoli-Milan: Politano da applausi, Nkunku rimandato. Tutti i voti; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è cruciale. Corriere dello Sport: Napoli, gol cercasi: tanti marcatori ma pochi bomber, Conte aspetta il saltoNAPOLI – Segnano in tanti, ma non abbastanza. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si ritrova con diciannove marcatori diversi ma soltanto quarto nella classifica dei gol ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, Conte a Poggioreale: Non mollare mai, il fallimento si attraversaNAPOLI – Dentro Poggioreale, per un pomeriggio, il calcio resta sullo sfondo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte entra con il suo metodo prima ancora che con il s ... napolipiu.com Corriere della Sera. . L'allenamento cancellato su un campo prenotato dalle 12 alle 14 aveva già fatto venire il dubbio: a risolverlo ci ha pensato direttamente Carlos Alcaraz, che domani non scenderà in campo contro Tomas Machac in quello che sarebbe stat - facebook.com facebook Due interviste interessanti da leggere oggi sul @Corriere. La prima: @elvira_serra in dialogo con Christian Greco, meraviglioso direttore del meraviglioso Egizio di Torino. La seconda: Luciano Floridi spiega i rischi dell’uso dell’Ai in medicina. E non tutto e’ or x.com