Corriere dello Sport | Napoli McTominay non si ferma mai | stakanovista azzurro e arma totale di Conte

McTominay non si ferma mai. La sua presenza a Napoli cresce di partita in partita, diventando una pedina fondamentale per la squadra di Conte. La maglia numero otto è ormai un punto di riferimento, e il centrocampista scozzese non smette di correre e lottare in ogni occasione. I tifosi azzurri lo vedono come un vero e proprio stakanovista, pronto a dare tutto in campo.

NAPOLI – La sua maglia numero otto è ormai una presenza fissa, quasi simbolica, appesa idealmente nel cuore del Ferraris. Scott McTominay continua a macinare minuti e prestazioni, senza accusare cali, confermandosi una delle certezze assolute del Napoli. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la sfida contro il Genoa rappresenta la quindicesima partita consecutiva da titolare in Serie A, la ventottesima di fila considerando club e nazionale e la trentaquattresima stagionale in maglia azzurra.

