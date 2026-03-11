Corriere dello Sport – Al’Inter serve un Koné Anche Jones e Goretzka in lista

L’Inter sta cercando un rinforzo a centrocampo e al momento si parla di un possibile arrivo di un giocatore chiamato Koné. In lista ci sarebbero anche Jones e Goretzka, mentre si continua a discutere sul rinnovo di alcuni contratti oltre il 2027 e sulla conferma di altri giocatori. La situazione attuale ha generato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-03-11 10:22:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news del CdS: Rinnovo oltre il 2027 e conferma. Oppure niente prolungamento e addio. Dopo l'ottimo avvio di stagione di Calhanoglu, era questo l'orientamento dell' Inter. Troppo importanti, infatti, l'apporto e le doti del turco, che, nel frattempo, sembrava pure aver risolto i guai fisici che l'avevano tartassato la scorsa stagione. La fine del 2025, invece, ha mutato lo scenario. I muscoli dell'ex Milan, infatti, sono tornati ad essere fragili. Tanto che, in rapida successione, si è dovuto fermare ben 4 volte. L'ultima è della scorsa settimana, prima del derby. Si è accomodato in panchina, ma ha ammesso di non essere nelle condizioni di giocare.