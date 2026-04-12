Torna l' appuntamento con Mezza Maratona CorriGenova e Family Run | formula e percorsi

Domenica 19 aprile si svolge la Mezza Maratona di Genova, che quest'anno celebra il suo ventennale. La manifestazione include anche le corse CorriGenova e Family Run, con percorsi diversi tra loro. Nel corso degli anni, la corsa ha visto partecipare molti atleti di rilievo nel panorama nazionale e internazionale. La gara si svolge lungo le strade del capoluogo ligure, attirando appassionati e sportivi di diverse età.

Domenica 19 aprile la Mezza di Genova festeggia un importante traguardo: la principale corsa ligure festeggia il suo ventennale, due decenni nel corso dei quali sono passati per le strade del capoluogo alcuni dei migliori nomi del panorama podistico italiano e non solo.Merito di un percorso che.🔗 Leggi su Genovatoday.it Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprileIl 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People. Torna a Novara la mezza maratona di San GaudenzioÈ ormai tutto pronto per la San Gaudenzio Half Marathon, che si correrà domenica 25 gennaio.