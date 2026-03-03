La Ruota della Fortuna non va in onda stasera | Mediaset cambia palinsesto per la Coppa Italia

(Adnkronos) – 'La Ruota della Fortuna' si prende una pausa questa sera, martedì 3 marzo 2026. Il popolare game show condotto da Gerry Scotti, solitamente protagonista dell’access prime time di Canale 5, non andrà in onda. La modifica al palinsesto Mediaset è dovuta alla diretta televisiva della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, che prenderà il posto del quiz subito dopo il tradizionale Tg5 delle 20.00. La decisione è solo temporanea: il game show tornerà regolarmente in onda mercoledì 4 marzo 2026 nella sua collocazione consueta su Canale 5. L'altra semifinale di Coppa Italia, infatti, Lazio-Atalanta, sarà trasmessa mercoledì in prima serata su Italia1. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

