A fine marzo, la programmazione televisiva del gruppo Mediaset subirà una modifica improvvisa a causa di un conflitto di date. La decisione di cambiare il palinsesto è stata presa dai responsabili della società, che hanno spostato la messa in onda del Grande Fratello. La variazione è stata comunicata in modo repentino, senza preavviso pubblico.

Il panorama televisivo italiano si prepara a un fine marzo decisamente turbolento a causa di un incastro di date che ha costretto i vertici Mediaset a una manovra d’emergenza. La notizia, trapelata nelle ultime ore e confermata da fonti vicine a Cologno Monzese, riguarda il cambio di programmazione del Grande Fratello Vip 2026. Nonostante l’attuale edizione del reality condotto da Ilary Blasi stia vivendo una stagione contratta e caratterizzata da una durata complessiva di sole sei settimane, la rete non ha alcuna intenzione di sacrificare lo share sull’altare della concorrenza sportiva. Il motivo di tale agitazione risiede nell’altissima tensione che circonda il match della Nazionale italiana, impegnata in una sfida che tiene il Paese con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mediaset, cambia il palinsesto: quando andrà in onda il Gf. Decisione improvvisa

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