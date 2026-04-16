Il Comune di Conversano ha raggiunto un accordo transattivo con la curatela fallimentare della Lombardi Ecologia riguardo al sito Martucci. La decisione permette di chiudere una vertenza legale legata alla gestione dell’area. L’intesa ha portato a un risparmio di circa 1,7 milioni di euro per le casse comunali. La conclusione della trattativa si inserisce in un processo di definizione delle questioni legali sulla gestione del sito.

Il Comune di Conversano ha siglato un accordo transattivo con la curatela fallimentare della Lombardi Ecologia, chiudendo una vertenza che riguardava il sito Martucci. La risoluzione del contenzioso permette all’amministrazione locale di versare 800mila euro, evitando l’esborso di una cifra superiore ai 2,5 milioni di euro inizialmente prospettata e garantendo risorse per la gestione dell’area. Bilancio comunale e risparmio operativo sulla bonifica. La decisione amministrativa incide direttamente sulla stabilità finanziaria del territorio, azzerando un debito potenziale che avrebbe pesato per oltre 4 milioni di euro sulle casse pubbliche. Tale importo era originariamente legato ai canoni per i servizi prestati, una somma che l’ente aveva già provveduto ad accantonare nei propri bilanci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conversano: accordo sul sito Martucci, risparmio di 1,7 milioni

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