I Foo Fighters hanno pubblicato una nuova traccia sul loro sito ufficiale, creando entusiasmo tra i fan. La band ha deciso di condividere questa musica inaspettata proprio in un momento in cui si vociferava di un loro nuovo album in uscita. La sorpresa arriva pochi giorni dopo aver lasciato intendere che si preparano a tornare in studio.

Sembra essere vicino il tanto preannunciato nuovo album dei Foo Fighters, che hanno lanciato dei nuovi indizi sulla prossima era musicale direttamente dal loro sito ufficiale. Dave Grohl e soci hanno pubblicato un’intera serie di riff nella loro home page, dove appaiono dieci nuove brevi tracce, che hanno scatenato una grande hype tra i fan. La durata dei frame si attesta tra i cinque ed i tredici secondi, e solo in uno è presente una parte vocale. Si presume che queste anticipazioni possano essere le intro dei brani che costituiranno un nuovo album, il loro dodicesimo lavoro in studio, che arriverebbe a distanza di tre anni da But Here We Are. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Foo Fighters, sul sito sito ufficiale appare a sorpresa nuova musica

Dave Grohl ha annunciato ai fan dei Foo Fighters che il nuovo album è ormai completato, proseguendo il percorso musicale iniziato con

I Foo Fighters hanno pubblicato un breve video di 17 secondi che ha fatto salire l’adrenalina tra i fan.

Foo Fighters perform All My Life at Amazon Music Live | Amazon Music

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.