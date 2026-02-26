Controlli della PolStrada 80 infrazioni alla guida | in un weekend decurtati ben 235 punti dalle patenti

26 feb 2026

Nel corso di un fine settimana, le forze di polizia stradale hanno intensificato i controlli su strada, rilevando numerose infrazioni da parte dei conducenti. Sono state identificate oltre 350 persone e controllati circa 295 veicoli, con un’attenzione particolare alla verifica di eventuali sostanze alcoliche o stupefacenti. Le operazioni hanno visto l’impiego di 57 pattuglie dislocate sul territorio.

