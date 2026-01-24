Controlli della Polizia nelle piazze di Bari | un arresto e due fermi

Nelle piazze di Bari, la Polizia ha condotto controlli di routine nel centro cittadino, in particolare nelle aree di piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e piazza Moro. Durante le operazioni, sono stati effettuati un arresto, una denuncia e due fermi, nell’ambito delle attività disposte dal questore Annino Gargano. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme nelle zone più frequentate della città.

Un arresto, una denuncia e due fermi: è il bilancio dei controlli 'Alto Impatto' effettuati dalla Polizia e disposti dal questore di Bari, Annino Gargano, nelle zone del centro cittadino, in particolare nelle aree di piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e piazza Moro.

