Milano-Cortina 2026 conto alla rovescia per i Giochi Olimpici invernali ma quale fu la prima edizione?

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 è iniziato, ma pochi sanno che la prima edizione dei Giochi invernali risale al 1924. Quel giorno, il 2 febbraio, nelle montagne dell’Alta Savoia, si svolse la prima Olimpiade invernale, aprendo un capitolo che ancora oggi attrae milioni di appassionati in tutto il mondo.

Il 2 febbraio 1924, tra le montagne dell’Alta Savoia, prendeva forma una pagina destinata a entrare nella storia dello sport. A Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, si svolgeva quella che allora fu chiamata Semaine des Sports d’Hiver, la Settimana internazionale degli sport invernali, organizzata a margine delle Olimpiadi estive di Parigi. Solo in seguito il Comitato Olimpico Internazionale avrebbe riconosciuto ufficialmente quell’evento come le prime Olimpiadi invernali della storia. La nascita dei Giochi invernali non fu immediata né scontata. Già all’inizio del Novecento esisteva un dibattito acceso all’interno del movimento olimpico: i Paesi nordici, custodi di una lunga tradizione legata allo sci e al pattinaggio, guardavano con sospetto a un’Olimpiade “alternativa” che potesse oscurare i loro Giochi nordici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il conto alla rovescia ufficiale segna un momento importante per l'Italia.

