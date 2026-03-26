Continassa Juve | festeggiato Thuram Milik in gol di partitella

A poche ore dal prossimo impegno, la Continassa è stata teatro di una sessione di allenamento con alcune novità. Thuram è stato festeggiato dai compagni, mentre Milik ha segnato durante una partitella. Sono stati aggiornati anche gli infortunati e i tempi di recupero, senza variazioni riguardo ai giocatori diffidati. La squadra prosegue la preparazione in vista della gara imminente.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus è tornata ad allenarsi oggi con i giocatori che non sono impegnati nelle rispettive Nazionali. Il gruppo ha festeggiato il compleanno di Khephren Thuram e ha visto Milik trovare il gol in partitella. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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