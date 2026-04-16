Antonio Conte ha visitato ieri pomeriggio il carcere di Poggioreale, incontrando alcuni detenuti. Durante l’evento, l’allenatore ha espresso il suo disappunto nel vedere persone ridere dopo una sconfitta della squadra di cui è responsabile. L’incontro si è svolto in un’atmosfera informale, con Conte che ha parlato di sport e delle difficoltà legate alla perdita. La visita è durata circa un’ora.

Antonio Conte ha incontrato ieri pomeriggio i detenuti del carcere di Poggioreale. L’incontro è avvenuto all’interno del progetto “Pensieri di libertà” coordinato da Giuliano Balbi che si inserisce all’interno di un percorso già avviato dall’Ateneo campano per costruire occasioni concrete di confronto tra detenuti, mondo accademico e figure di rilievo della società civile. Parole di vita, quelle dell’allenatore del Napoli, Insegnamenti che nascono da esperienze di campo e di strada come ul suo concetto di vittoria che è legato anche al nome che ha scelto per sua figlia “Quando vedo gente ridere dopo che abbiamo perso, mh. Questo mi fa incazzare molto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Mi fa incazzare molto quando vedo gente ridere dopo che abbiamo perso…”

Un renouveau entre Julie et Antoine | LA VILLA DES CŒURS BRISÉS | S05EP04 | COMPLET

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