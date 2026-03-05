Faccio incazzare la gente perché non ho alcun interesse per la body-positivity Amo molto l’aspirapolvere e i purificatori d’aria | Lady Whistledown di Bridgerton spiazza

Nicola Coughlan, attrice nota per il ruolo di Penelope Featherington in “Bridgerton”, ha attirato l’attenzione con una dichiarazione inaspettata. In un’intervista ha affermato di non essere interessata alla body-positivity e di amare particolarmente l’aspirapolvere e i purificatori d’aria. La sua popolarità è cresciuta grazie alla serie, arrivata alla quarta stagione, dove interpreta la spia Lady Whistledown, molto apprezzata dalla regina.

Le rivelazioni di Nicola Coughlan, Lady Whistledown in Bridgerton: dalla diagnosi di ADHD al rifiuto di essere portavoce della body-positivity Nicola Coughlan ha conosciuto la popolarità mondiale grazie al ruolo di Penelope Featherington, più nota ai fan di “Bridgerton”, giunta alla quarta stagione, come la pettegola Lady Whistledown, amatissima dalla regina. Nella vita Coughlan ha 39 anni, è fidanzata con il collega attore Jake Dunn, non fa mistero di avere l’ADHD, il disturbo da deficit di AttenzioneIperattività, diagnosticato quando aveva 30 anni, e di non amare le conversazioni (“non sono una brava a conversare. E non mi piace che la gente parli solo di cose tipo: ‘Cosa hai in programma il mese prossimo?’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

