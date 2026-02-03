Carnevali su Sassuolo Inter | Trasferta vietata? C’è una cosa che mi fa incazzare Ecco quale

Carnevali in un'intervista a Gianluca Rossi si è soffermato su Sassuolo Inter e sulla decisione di vietare la trasferta ai tifosi nerazzurri. Il clima attorno alla sfida tra Sassuolo e Inter si fa sempre più teso, ma non per questioni puramente agonistiche L'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, ha deciso di alzare la voce dopo la decisione di vietare la trasferta ai tifosi nerazzurri. Intervistato dal giornalista Gianluca Rossi, il dirigente ha espresso tutto il suo disappunto per una misura che ritiene punitiva nei confronti delle società sane. Carnevali si è espresso fermamente contro il possibile divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter sul campo del Sassuolo, definendo la situazione inaccettabile sotto ogni punto di vista.

