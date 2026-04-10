Scippata della borsetta con 3mila euro in contanti caccia al ladro in fuga

Questa mattina a Foligno, intorno alle 8.30, una donna di 32 anni è stata vittima di uno scippo nel centro storico. Un uomo in bicicletta le si è avvicinato alle spalle e le ha strappato la borsetta contenente circa 3.000 euro in contanti. La donna è stata scaraventata a terra durante il tentativo di furto e il ladro è fuggito subito dopo. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile.

Scippo in pieno centro storico a Foligno. Questa mattina, attorno alle 8.30, una donna di 32 anni è stata scippata della borsetta da un uomo in bicicletta che l'ha raggiunta alle spalle. Dalle prime informazioni la donna si stava recando al lavoro, un esercizio commerciale della zona, quando è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Inseguito nei campi e arrestato, addosso trovati cocaina e 3mila euro in contantiGAGLIANO DEL CAPO – Si è conclusa con un arresto e una denuncia un’operazione antidroga condotta dalla polizia a Gagliano del Capo. Acciuffato il ladro seriale. Ultimo colpo da 3mila euroÈ ritenuto l’autore di una serie di furti commessi tra gennaio e febbraio scorsi nella provincia di Arezzo. Argomenti più discussi: Scippa un’anziana in strada, denunciato un ventenne; Derubata un’ipovedente. Borseggiata del portafogli al ‘Mercato del Tricolore’; Anziana derubata mentre aspetta il marito in auto: Hanno portato via la borsa approfittando del finestrino aperto; Anziana derubata dell’oro in ospedale mentre era in sala operatoria. Anche l’anello ricordo di mio figlio scomparso. Scippata della borsetta. Anziana feritaLe ha strappato la borsa con una tale violenza da farla cadere a terra, procurandole contusioni e lasciandola sotto choc. Brutta disavventura per un’anziana saronnese, vittima di uno scippo nella ... ilgiorno.it Donna di 80 anni scippata della borsa, i Carabinieri denunciano uno dei presunti delinquenti Uno è stato beccato, l’altro ha le ore contate. I carabinieri di Licata hanno individuato e denunciato un giovane di 19 anni, ritenuto responsabile di… #Cronaca - facebook.com facebook