Consonno | tracce di un sogno interrotto
Dal 20 aprile al 29 maggio, presso il municipio di Galbiate, si tiene una mostra dedicata alle artiste lariana Jo Lissoni e Nina Heart, conosciute anche come
"Consonno: tracce di un sogno interrotto”. Questo il filo conduttore della mostra delle artiste lariane Jo Lissoni e di Nina Heart (“JeieN” la loro “firma” artistica) allestita dal 20 aprile al 29 maggio presso il municipio di Galbiate in queste fasce orarie: lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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