il sogno interrotto di musetti

L’inizio del terzo set ha preso una piega inaspettata per Musetti. Dopo uno scatto che sembrava promettere bene, il giocatore si è improvvisamente fermato. Poi, è arrivato il medical timeout, che ha interrotto il match e ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Sul volto di Musetti, fino a quel momento sorridente, si è dipinta un’espressione preoccupata, facendo intuire che qualcosa non andava.

L'italiano domina Djokovic per due set, poi il fisico lo tradisce proprio quando l'impresa è a un passo. Un ritiro doloroso che apre interrogativi sugli infortuni e fotografa un Djokovic irriconoscibile. Sinner intanto avanza sicuro: la finale è a un passo

Musetti avanti di due set, poi il ko che spezza il sogno contro Djokovic. Così fa davvero male. Lorenzo Musetti stava giocando una delle partite più belle della sua carriera agli Australian Open, avanti 6-4, 6-3 contro Novak Djokovic nei quarti di finale. Il camp - facebook.com facebook

Agli Australian Open sfuma il sogno delle semifinali per Lorenzo Musetti. L'azzurro, impegnato ai quarti contro Novak Djokovic, stava conducendo l'incontro per 6-4/6-3/ 1-3 quando un problema muscolare alla coscia destra lo ha costretto al ritiro. "Ero pronto x.com