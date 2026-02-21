Statale 468 | 12 milioni di euro per cantieri traffico interrotto

La Statale 468 di Correggio subirà lavori per un investimento di 12 milioni di euro, destinati a migliorare la viabilità locale. Durante il 2026, sono previsti due interventi che interromperanno il traffico in alcune zone dell’arteria. I cantieri interesseranno tratti strategici, creando disagi ai pendolari e ai residenti. La strada sarà chiusa temporaneamente, influenzando anche i collegamenti con le aree vicine. I lavori mirano a potenziare la rete stradale della zona.

Statale 468: Cantieri a Correggio, un Piano Viabilistico per 12 Milioni di Euro. La Statale 468 di Correggio si prepara a un periodo di importanti cambiamenti e disagi per la circolazione, con due fasi di lavori programmate per il 2026 che comporteranno l'interruzione del traffico in tratti specifici dell'arteria. La situazione è stata al centro di un vertice istituzionale tenutosi ieri presso il Palazzo di Governo di Ferrara, convocato per definire un piano di gestione dei cantieri che minimizzi l'impatto sulla mobilità e garantisca la sicurezza degli utenti della strada. L'incontro, parte di un Comitato Operativo di Viabilità, ha la partecipazione di diversi enti territoriali e si è concluso con la condivisione di un piano dettagliato per la gestione dei cantieri.