Bagnoli consiglio comunale sulla Coppa America | tafferugli e proteste nel giorno del dialogo

Nel quartiere di Bagnoli si è svolto il consiglio comunale dedicato alla Coppa America, ma l’evento è stato accompagnato da tensioni e proteste. Centinaia di agenti delle forze dell’ordine sono stati schierati per garantire la sicurezza, mentre sotto la sede della Municipalità si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Durante i disordini, un fermo è stato effettuato e un agente è rimasto ferito.