Bagnoli consiglio comunale sulla Coppa America | tafferugli e proteste nel giorno del dialogo
Nel quartiere di Bagnoli si è svolto il consiglio comunale dedicato alla Coppa America, ma l’evento è stato accompagnato da tensioni e proteste. Centinaia di agenti delle forze dell’ordine sono stati schierati per garantire la sicurezza, mentre sotto la sede della Municipalità si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Durante i disordini, un fermo è stato effettuato e un agente è rimasto ferito.
Quartiere blindato da centinaia di poliziotti, tafferugli sotto la sede della Municipalità: un fermo ed un poliziotto ferito. Quella che doveva essere la giornata del dialogo su Bagnoli tra Comune e cittadini, non è stata un grande esempio di confronto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bagnoli, tensione prima del Consiglio comunale: poliziotto ferito durante la protesta sulla Coppa AmericaScontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Bagoli prima del Consiglio comunale speciale con il sindaco Manfredi.
