Autorità Portuale un avviso pubblico per individuare il segretario generale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di candidati che desiderano ricoprire il ruolo di segretario generale dell'ente. La procedura è aperta a tutte le persone interessate e mira a individuare il candidato più idoneo per questa posizione. La selezione sarà gestita attraverso una procedura trasparente e pubblica.

"L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale procederà all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che siano interessati a ricoprire il ruolo del segretario generale dell'ente". Lo ha comunicato lunedì 2 marzo il presidente Davide Gariglio ai membri del.