Consegnata la nuova autobotte per i rifornimenti all' aeroporto d’Abruzzo

È stata consegnata e messa in funzione una nuova autobotte destinata ai rifornimenti dei vettori presso l'aeroporto d’Abruzzo. L’unità è operativa e si occupa di rifornire gli aerei in aeroporto. La consegna è avvenuta nelle ultime ore, e ora l’autobotte svolge regolarmente il suo servizio presso lo scalo. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo alla transizione o alle caratteristiche tecniche è stato comunicato.

Consegnata ed entrata in funzione la nuova autobotte per i rifornimenti dei vettori in scalo all'aeroporto d’Abruzzo. Lo fa sapere la Saga. "Nei giorni scorsi - si legge in una nota - uno dei due mezzi in dotazione nell’infrastruttura abruzzese aveva subito un guasto tecnico, segnalato.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Rifornimenti limitati all'Aeroporto dello Stretto, Battaglia: "Così si rischia l’isolamento"Il sindaco facente funzioni interviene sulle limitazioni imposte allo scalo reggino e chiede un immediato intervento del Governo centrale "Secondo... L'aeroporto di Brindisi ha finito il carburante, altri sei scali italiani razionano i rifornimenti: che succede ai voliGli stravolgimenti creati dalla guerra in Iran colpiscono anche gli scali aeroportuali, con la benzina per gli aerei che scarseggia sempre più: per...