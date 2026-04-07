Rifornimenti limitati all' Aeroporto dello Stretto Battaglia | Così si rischia l’isolamento

All'aeroporto dello Stretto sono state introdotte restrizioni sui rifornimenti di carburante a causa di scorte limitate. Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria ha espresso preoccupazione, sottolineando come questa misura possa portare all'isolamento dello scalo e alle conseguenti ripercussioni sui voli e sui collegamenti nell'area. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda principalmente le compagnie aeree che operano nello scalo.

Il sindaco facente funzioni interviene sulle limitazioni imposte allo scalo reggino e chiede un immediato intervento del Governo centrale "Secondo quanto riportato – ha spiegato Battaglia in una nota – lo scalo reggino, insieme ad altri, sarebbe interessato da limitazioni nell’approvvigionamento di carburante. Si tratta di una situazione estremamente delicata che rischia di compromettere i collegamenti del nostro territorio. L’aeroporto Tito Minniti rappresenta un’infrastruttura strategica fondamentale per la mobilità dei cittadini, già da tempo penalizzati, oltre che per il turismo e per lo sviluppo economico del nostro territorio metropolitano". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it I riflessi sugli aeroporti. Rifornimenti limitati in quattro scali italianiI primi segnali di stress nella fornitura di carburante per l’aviazione arrivano anche in Italia. Aeroporto dello Stretto, la stagione estiva Ryanair in Emilia fa guadagnare un volo per ParmaLa compagnia irlandese attiverà da giugno un collegamento trisettimanale con lo scalo della città emiliana dove risiede una numerosa comunità... Temi più discussi: Rifornimenti limitati all'Aeroporto dello Stretto, Battaglia: Così si rischia l’isolamento; I riflessi sugli aeroporti. Rifornimenti limitati in quattro scali italiani; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali. Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburanteNelle scorse ore si è diffusa la notizia sui problemi di alcuni rifornimenti negli scali, ma Pescara, assicura la società, non è tra questi. Un problema c'è, ma è legato al guasto di una autobotte di ... ilpescara.it L'aeroporto di Brindisi ha finito il carburante, altri sei scali italiani razionano i rifornimenti: che succede ai voliGli stravolgimenti creati dalla guerra in Iran colpiscono anche gli scali aeroportuali, con la benzina per gli aerei che scarseggia sempre più: per ora, dal Medio Oriente non ne arriverà ... today.it Solo voli di Stato, SAR e ospedalieri possono accedere a riserve limitate. I piloti invitati a pianificare rifornimenti adeguati già dalla partenza - facebook.com facebook