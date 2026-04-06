L' aeroporto di Brindisi ha finito il carburante altri sei scali italiani razionano i rifornimenti | che succede ai voli

L’aeroporto di Brindisi ha esaurito il carburante per gli aerei e non potrà effettuare operazioni fino alle 12 di domani, 7 aprile. Questa situazione si aggiunge a quella di altri sei scali italiani, i quali stanno razionando i rifornimenti di carburante per i voli in programma. La carenza di carburante sta influenzando le operazioni di volo in diverse regioni del paese.

Gli stravolgimenti creati dalla guerra in Iran colpiscono anche gli scali aeroportuali, con la benzina per gli aerei che scarseggia sempre più: per ora, dal Medio Oriente non ne arriverà L'aeroporto di Brindisi è rimasto senza carburante per gli aerei. Almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. La crisi innescata dalla guerra in Iran si fa sentire e le scorte di "jet fuel" cominciano a scarseggiare. Viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si prega le compagnie di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. 🔗 Leggi su Today.it

L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioniL’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara...

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