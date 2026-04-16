Consegnata all' aeroporto la nuova autobotte per i rifornimenti degli aerei nello scalo abruzzese

Il 16 aprile è entrata in funzione all'Aeroporto d'Abruzzo una nuova autobotte destinata ai rifornimenti degli aerei. La società incaricata ha comunicato che il veicolo è stato consegnato e ora opera regolarmente nello scalo. La presenza della nuova autobotte sostituisce i mezzi precedenti e mira a migliorare le operazioni di rifornimento dei voli in aeroporto.

La Saga ha fatto sapere che è entrata in funzione il 16 aprile la nuova autobotte per i rifornimenti dei vettori in scalo all’Aeroporto d'Abruzzo. Nei giorni scorsi uno dei due mezzi in dotazione nell’infrastruttura abruzzese aveva subito un guasto tecnico, segnalato tempestivamente sia alle.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Consegnata la nuova autobotte per i rifornimenti all'aeroporto d’AbruzzoConsegnata ed entrata in funzione la nuova autobotte per i rifornimenti dei vettori in scalo all'aeroporto d’Abruzzo. Carburante, all'aeroporto di Brindisi non ce n'è per gli aerei. Si allunga la lista degli scali italiani con quantitatà limitateL'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Assalto all’aeroporto di Alghero, condanne definitive: Florin Vaduva si consegna alla Polizia - L'Unione Sarda.it; Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a secco; La guerra contro l'Iran fa aumentare i passeggeri in transito ad Heathrow; Il Diavolo veste Prada, la rivista Runway diventa reale: l'annuncio di Anne Hathaway. Potenza e precisione al servizio dell’agricoltura Consegnata SICMA F3 140 all’Azienda Agricola Maccarone Grazie per la fiducia - facebook.com facebook L’area verrà consegnata al consorzio classificato al secondo posto della gara d’appalto originaria. x.com